Deel Brailleweg dit weekend dicht onder A28

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Een deel van de Brailleweg is komend weekend afgesloten onder de A28. De toerit naar de zuidelijke ringweg is dan niet bereikbaar. Ook de verbinding onder de A28 door is in beide richtingen dicht.

De afsluiting begint komende vrijdag om 22.00 uur en duurt tot maandagochtend 06.00 uur. De afrit naar het centrum vanaf de A28 blijft het grootste deel van het weekend wel open. Alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag is deze afrit kort gesloten. De toerit vanuit het centrum naar de A28 blijft wel het hele weekend open.

Verkeer richting de zuidelijke ringweg kan omrijden via de toerit Groningen-Zuid bij de Van Ketwich Verschuurlaan. Tussen het Emmaviaduct en de Vondellaan loopt de omleiding via de Paterswoldseweg en Van Iddekingeweg of de Van Ketwich Verschuurlaan.