De twee grootste partijen van Groningen samen? | Grote Markt 1

De fusie tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid is in een stroomversnelling geraakt. Op 13 maart maakten beide partijbesturen bekend dat er in juni gestemd gaat worden over de oprichting van een nieuwe, gezamenlijke linkse en groene partij. Deze moet in 2026 definitief de plaats innemen van GroenLinks en de PvdA.

Waarom is er ineens zoveel haast bij deze fusie? Wat worden de belangrijkste standpunten van de nieuwe partij? En wat betekent deze samensmelting voor de gemeentepolitiek? In Grote Markt 1 bespreken Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink de impact van de fusie met Jeffry van Hoorn (fractievoorzitter GroenLinks) en Joren van Veen (fractievoorzitter PvdA).