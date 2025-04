De Meerpaal en De Steiger bundelen hun krachten samen en gaan verder als De Tweemaster

Foto: NoorderBasis

De twee scholen voor speciaal onderwijs maakten donderdag bekend dat zij een nieuwe naam krijgen: De Tweemaster. De nieuwe naamsbekendheid voegt het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bijeen. Met de focus op de bijbel.

Volgens Erwin Jonker, directeur van De Tweemaster, is de nieuwe naam niet per definitie een nieuwe richting: “Wat onveranderd blijft, is ons onderwijsconcept. Onze verschillende afdelingen: speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, behouden hun eigen karakter en aanpak en blijven gericht op het bieden van de beste kansen voor onze leerlingen.”

Tweemasterspelen

Na de onthulling van de nieuwe naam gingen alle leerlingen enthousiast van start met een eigen invulling van de traditionele Koningsspelen. Later op de dag waren ouders, verzorgers en andere betrokkenen welkom om de feestvreugde mee te beleven, het gebouw te bekijken en samen de nieuwe naam te vieren.

De Tweemaster is één van de 33 scholen met de Bijbel van NoorderBasis in Groningen, Friesland en Drenthe. De andere scholen zijn allemaal scholen voor regulier basisonderwijs.