De Hunze/Van Starkenborgh viert Koningsdag: “Hele waardevolle dag”

Onder leiding van drumfanfare Avanti vindt er een optocht plaats door de wijk. Foto: ingezonden

In De Hunze/Van Starkenborgh vindt op Koningsdag een groot feest plaats voor de jongste inwoners. Rinie Boekholt van de organisatie noemt de waarde van het feest belangrijk.

Hoi Rinie! Het klinkt gezellig bij jou op de achtergrond!

“Je luistert naar de klanken van het Wilhelmus dat gespeeld wordt door een meisje op een viool. (Op dat moment klinkt applaus) En je hoort het. Het wordt gewaardeerd door het publiek. Het is ontzettend knap wat dit meisje hier doet. Ondanks haar jonge leeftijd speelt ze al verrassend goed op een best wel heel lastig instrument. Dat maakt indruk.”

Het optreden is onderdeel van een talentenshow hè?

“Klopt. Op Koningsdag hebben we een uitgebreid programma. Eén van de onderdelen is een talentenshow waarbij jongelui op een podium kunnen laten zien wat ze kunnen. Er hebben zich in totaal veertien acts voor het programma aangemeld. Dat is een hele behoorlijke opkomst. We hebben bijvoorbeeld een aantal acts dat het Koningslied gaat spelen. We hebben een deelnemer met een goochel-act. En we hebben iemand die gaat zingen onder begeleiding van een ukelele. Op dit moment zijn we halverwege het programma en je merkt dat het publiek onder de indruk is. Het is ook niet niks om als jonge inwoner voor publiek op te treden.”

Er zijn ook mooie prijzen te verdienen heb ik gehoord?

“We hebben een jury bestaande uit drie personen die alle acts beoordelen. In de aanloop naar deze dag hebben we ons best gedaan om mooie prijzen beschikbaar te stellen. Zo zijn er bijvoorbeeld kaartjes te winnen voor klimcentrum Bjoeks, Nienoord in Leek en Snowlimits aan de Bieskemaar. Uiteindelijk is het wel zo dat iedereen in de prijzen valt. Voor iedereen is er bijvoorbeeld een zakje chips. En de prijzen die ik al noemde.”

Jullie programma begon ook al vroeg op de dag…

“Om 11.00 uur begonnen we met een kinderoptocht, die plaatsvond onder leiding van drumfanfare Avanti. Er hadden zich flink wat mensen verzameld en uiteindelijk zijn we met een leuke stoet door de wijk getrokken. Wat je vervolgens ziet is dat mensen uit de huizen komen en zich aansluiten. Dat was heel gezellig. Om 12.00 uur begon de vrijmarkt. Rond deze vrijmarkt hebben we verschillende activiteiten. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld laten schminken, er is een clown met ballonnen, en er zijn luchtkussens en een stormbaan.”

Je hebt het specifiek over kinderen. Vindt er vanavond nog een feestje voor de oudere inwoners plaats?

“Nee. We richten ons puur en alleen op de jongste inwoners. Dat zij een leuke dag hebben. En wat wel goed is om te vertellen is dat dit alleen mogelijk is door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren. Zij hebben er voor gezorgd dat het terrein aangekleed is en dat alles klaar stond. Straks om 16.00 uur eindigt het programma. Dan gaan wij als organisatie alles opruimen en daarmee zitten de festiviteiten er dan ook op.”

Hoe belangrijk is dit voor jullie wijk?

“Erg belangrijk. Het werkt heel verbindend. Jong en oud komen bij elkaar en je knoopt gesprekjes aan met inwoners waar je nog niet eerder mee had gesproken. Dat is heel waardevol. Ook zo waardevol dat er naar deze dag wordt uitgekeken.”