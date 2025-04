D66 wil aanpak overlast bij containers winkelcentrum Vinkhuizen

Foto via Google Maps - Streetview

Volle afvalcontainers zorgen voor overlast bij het winkelcentrum in Vinkhuizen. Dat stelt de gemeenteraadsfractie van D66. Volgens de partij krijgen bewoners, bezoekers en ondernemers regelmatig te maken met rondslingerend afval en groepen jongeren die voor problemen zorgen.

Volgens raadslid Andrea Poelstra-Bos krijgen omwonenden te maken met volle containers voor papier, restafval en glas, evenals de inzamelcontainers van GoudGoed. Dit leidt tot afval op straat, waaronder karton en glasscherven. In sommige gevallen wordt dit afval zelfs naar bezoekers gegooid.

Ook de kledingcontainers van GoudGoed zorgen voor problemen. D66 heeft signalen ontvangen dat jongeren kleding uit de container halen en naar voorbijgangers werpen. Dit leidt tot een onveilig gevoel en een rommelige aanblik van het winkelcentrum, vooral in het weekend wanneer de containers vaak vol zijn.

D66 wil van het college weten wat er gedaan wordt om deze problemen op te lossen. Ook vraagt de partij of er inzicht is in de groepen jongeren die zich bij de containers ophouden.