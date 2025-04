Corporaties balen van huurbevriezing: “Vertraging nieuwbouw en verduurzaming”

Foto Andor Heij. Sociale huurwoningen De Hoogte Cortinghlaan

Groningse woningcorporaties zijn niet blij met de plannen van het kabinet om de huren van sociale huurwoningen te bevriezen. De corporaties waarschuwen dat dit gevolgen zal hebben voor nieuwbouw en de verduurzaming van woningen. De SP noemt het juist wel een goed plan.

“De plannen zijn nog niet zeker. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog een definitief besluit nemen”, meldt woningcorporatie Nijestee. “Als met het plan wordt ingestemd, betekent dit dat een deel van onze huurders meer geld overhouden. Maar het betekent ook dat wij opnieuw moeten kijken naar onze bouwplannen en de ambities die we hebben op het gebied van het verduurzamen van woningen.”

“Minder snel woningen bouwen”

Nijestee legt uit dat de jaarlijkse huurverhoging ervoor zorgt dat er voldoende geld binnenkomt om nieuwbouw en verduurzaming te plegen. “Als de huur bevroren wordt, dan kun je minder snel woningen bouwen en loopt het verduurzamen vertraging op.” Woningcorporatie De Huismeesters komt met een vergelijkbaar geluid. “Iedereen die een woning bij ons huurt, ontvangt voor 1 mei een brief. Daarin staat dat wij de huur en de servicekosten per 1 juli aanstaande aan gaan passen. Als de huurbevriezing doorgaat, dan krijgen huurders bericht en maken wij de huuraanpassing ongedaan.”

“Prijzen zijn gestegen”

Daarmee verwijst De Huismeesters naar de eventuele uitkomsten. “Als de huurbevriezing niet doorgaat, dan stijgt bij de meeste huurders de huur. We begrijpen dat dit geen leuk bericht is. Maar we doen dit niet zomaar. Er zijn twee redenen. De prijzen zijn gestegen. Aannemers en andere bedrijven met wie we samenwerken vragen bijvoorbeeld hogere prijzen. Daardoor nemen de kosten voor ons toe. Daarnaast willen we graag dat mensen kunnen wonen in een fijn huis. Daarom verduurzamen we woningen en bouwen we nieuwe. Dat kost (veel) meer geld dan de huurinkomsten. Daarom lenen we geld en daarover betalen we rente.”

Hans de Waard (SP): “Huren bevriezen is een goed idee”

De SP vindt de reactie van de corporaties wat kortzichtig. De partij stelt dat de Nederlandse woonlasten tot de hoogste van Europa behoren. Gemiddeld geven huurders 36,3 procent van hun inkomen uit aan wonen. Jonge huurders, tussen de 18 en 25 jaar, zijn zelfs meer dan de helft van hun besteedbaar inkomen aan kwijt. “Voor veel mensen is het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen”, vertelt Hans de Waard van de SP. “In die zin is het bevriezen van de huren een goed idee. Maar aan de andere kant wil je ook niet dat het ten koste gaat van de corporaties.”

“Corporaties moeten slagkracht behouden”

De Waard doelt daarmee op de problemen die veel huurders ervaren: “We kennen allemaal de beelden en verhalen van mensen die in tochtige huizen en schimmelwoningen leven. De laatste tijd is er gelukkig veel gebeurd. Maar we zijn er nog niet. Het is onbestaanbaar als het bevriezen van de huren hier ten koste van zou gaan. Daarom lijkt het ons goed om te investeren op corporaties, zodat zij hun slagkracht behouden. Er het geld vandaan halen is wat ons betreft niet een oplossing.”