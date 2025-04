Corien Fahner wordt nieuwe hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland

Corien Fahner - Foto via OM Noord-Nederland

Corien Fahner wordt per 1 juni benoemd tot hoofdofficier bij het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie.

Fahner volgt Diederik Greive op, die op 15 mei start als bestuurder bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Fahner begon haar carrière in 1997 als bestuurlijk juridisch medewerker bij het Parket-Generaal. In 2005 werd ze officier van justitie bij het parket Den Haag. Later maakte zij de overstap naar het parket Noord-Nederland, waar zij verschillende leidinggevende functies vervulde, waaronder die van rechercheofficier. In 2021 werd zij plaatsvervangend hoofdofficier bij het Parket Noord-Holland.