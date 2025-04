Concurrenten Groninger amateurclubs winnen bijna allemaal in inhaalweekeinde

Foto Andor Heij: GVAV - GRC

De clubs uit de gemeente Groningen hadden zowat allen een vrij paasweekeinde. De concurrentie kwam wel in actie en dat was voor de clubs uit de stad bijna allemaal slecht nieuws.

In de derde klasse R op zaterdag zijn er vier clubs die strijden om het kampioenschap, waaronder The Knickerbockers. Doordat Wildervank de inhaalwedstrijd tegen Borger met 3-1 won is de achterstand van TKB op koploper Wildervank drie punten, met nog vier wedstrijden te gaan.

In 5E zaterdag won VAKO en de voorsprong op nummer twee Oosterparkers groeide naar zes punten.

Zondag

In de tweede klasse H op zondag won VKW donderdag al van Jubbega. Het gat met koploper GRC Groningen blijft echter heel groot: Zeven punten. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen.

Onderin 2H kwam GVAV Rapiditas op een nacompetitieplek tegen degradatie terecht doordat Steenwijkerwold wist te winnen en zo GVAV passeerde op de ranglijst. Het verschil tussen beide ploegen is een punt. GVAV heeft nog drie wedstrijden te spelen en Steenwijkerwold vier.

In 3O zondag verloor koploper SVZ. Dat was wel goed nieuws voor Stadspark, dat gedeeld tweede staat. De achterstand is met vijf punten wel groot met nog drie wedstrijden te gaan.

In 4B zondag kwam Groen Geel in en tegen Eext wel in actie. Groen Geel won het duel der laagvliegers met 3-2. Groen Geel blijft voorlaatste en Eext laatste.

Volgend weekeinde komt vanwege Koningsdag geen enkele Groninger club in actie.