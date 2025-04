Commissie Bodemdaling heeft in 2024 ruim 7 miljoen euro toegekend

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Commissie Bodemdaling heeft vorig jaar een bedrag van 7,1 miljoen euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen in verband met bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Hierdoor komt het totale bedrag dat sinds 1984 is uitgekeerd op 459 miljoen euro.

Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2024 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. De Commissie Bodemdaling is in 1984 opgericht. De commissie stelt vast wat er moet gebeuren om schade door bodemdaling door gaswinning te voorkomen. Vorig jaar zijn er 27 verzoeken om schadevergoeding geaccepteerd. Het bedrag van 7,1 miljoen euro is onder andere besteed aan het ontwerp en de bouw van gemaal Hunsingo in Zoutkamp. Daarnaast zijn kosten vergoed voor onderhoud, beheer en energie van diverse bodemdalingsgemalen en personeelskosten van de waterschappen.

Per 1 juli 2020 is de Tijdelijke wet Groningen in werking getreden. Vanaf die datum handelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning af. Bodemdalingsclaims van partijen die voor 1 juli 2020 zijn toegetreden tot de Overeenkomst Groningen-NAM worden zoals voorheen afgehandeld door de Commissie Bodemdaling.