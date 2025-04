Commerciële aanbieders deelauto’s krijgen meer tijd om te elektrificeren

Foto: Rick van der Velde

De gemeente geeft commerciële deelauto-aanbieders twee jaar extra de tijd om hun huidige aanbod volledig elektrisch te maken. Het betreft onder meer My Wheels en Greenwheels.

De gemeente heeft drie jaar geleden bepaald dat sinds dit jaar alleen nog elektrische deelauto’s mogen worden bijgeplaatst. Die bepaling blijft onveranderd. Voor commerciële deelauto’s is de regeling nu aangepast. Die zouden per 1 januari 2026 ook allemaal elektrisch moeten zijn. Die datum wordt nu verschoven naar 1 januari 2028.

De afgelopen jaren is de belangstelling voor elektrisch rijden sterk toegenomen. Dat legt extra druk op de laadpalen in de gemeente. Commerciële aanbieders concurreren soms om diezelfde schaarse laadplekken. Om bewonersgroepen meer ruimte te geven, heeft de gemeente besloten om commerciële aanbieders van deelauto’s twee jaar extra te geven om hun voertuigen volledig te elektrificeren.

Diverse bewonersinitiatieven, zoals in Drielanden, Meerstad en de wijken Schildersbuurt, Oranjebuurt en Zeeheldenbuurt, bevinden zich momenteel in een vergevorderd stadium. Daarbij worden gezamenlijk elektrische auto’s gedeeld, met vaste laadplekken. Door de verschuiving van de deadline met twee jaar komt er meer ruimte om de laadpalen strategisch en gefaseerd in te zetten voor bewonersinitiatieven.

Bovendien wil de gemeente niet dat commerciële aanbieders hun fossiele voertuigen uit Groningen terugtrekken. Dat zou leiden tot een daling van het beschikbare aanbod van deelauto’s in de gemeente, en wellicht tot een toename van het bezit fan een privéauto.