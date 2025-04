ChristenUnie plaats ruilkast voor sportkleding bij voetbalclub Lycurgus

Raadslid Laurent Dwarshuis (ChristenUnie) bij de nieuwe ruilkast - Foto via ChristenUnie Groningen

Bij voetbalclub Lycurgus is een ruilkast geplaatst voor sportkleding. De kast is bedoeld voor leden die sportkleding of accessoires over hebben, zodat anderen deze gratis kunnen meenemen.

De ruilkast is een initiatief van ChristenUnie Groningen. Met de kast wil de raadsfractie sport toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met minder geld. Volgens de ChristenUnie stoppen sporters met weinig geld met regelmaat omdat sportkleding te duur is. Door kleding te delen via de ruilkast krijgen meer mensen een eerlijke kans om te blijven sporten.

De ChristenUnie plaatse de afgelopen jaren vaker ruilkasten bij sportclubs. Ze staan onder meer bij FC Lewenborg en GRC. Vanwege de positieve reacties is nu ook Lycurgus aangesloten.