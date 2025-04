CDA wil online subsidiezoeker voor Groningse penningmeesters

Een online tool waarmee vrijwilligers van sportclubs, buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties makkelijk kunnen vinden welke subsidies er voor hen zijn. Het CDA in de gemeente Groningen pleit bij het gemeentebestuur voor zo’n digitale fondsenzoeker om het werk van kasbeherende vrijwilligers een stuk makkelijker maken.

In Rotterdam is zo’n tool al in gebruik. Op de speciale website kunnen vrijwilligers snel zien voor welke fondsen of regelingen hun club of initiatief in aanmerking komt.

CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan vindt dat dit voorbeeld in Groningen navolging verdient: “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Helaas komen ze steeds vaker in een bureaucratische rompslomp terecht. Te veel tijd zijn vrijwilligers bezig met regeltjes en procedures. Dit gaat ten koste van kostbare tijd. Tijd die beter besteed kan worden aan het werk dat er écht toe doet.”

De digitale fondsenzoeker die in Rotterdam is ontwikkeld, geeft gebruikers binnen enkele klikken een overzicht van relevante financiële regelingen. Volgens De Haan zou zo’n hulpmiddel ook in Groningen goed van pas komen. Niet alleen voor sportclubs, besluit De Haan: “Er liggen ook een mooie kansen om een dergelijk instrument in te zetten bij wijkverenigingen, bewonersinitiatieven en andere vrijwilligersorganisaties die maatschappelijke impact willen maken.”

De partij vraagt het college of het bereid is met de gemeente Rotterdam en betrokken partijen in gesprek te gaan om te kijken hoe de tool ook in Groningen ontwikkeld of overgenomen kan worden.

.