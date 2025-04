Café de Witte Raaf keert terug in het straatbeeld: “Dit bruin café heeft een ziel”

Foto's: Erick Bakker

Café de Witte Raaf is terug in het Groningse straatbeeld. In 2018 sloot het café in de Akerkstraat de deuren. Dit weekend heeft John Meijer het café heropend.

Hoi John! Hoe is dit café op je pad gekomen?

“In 2018 werd de kroeg omgedoopt tot café Uit de Kast en werd het gerund door Erik Verschragen. Het is een klein cafeetje waar je in deze huidige tijd eigenlijk niet van kunt leven. Je doet dit café erbij, omdat je het leuk vindt. Erik had zijn café voornamelijk ’s nachts geopend, maar dit vrat energie. Toen hij meer uren kreeg voor zijn reguliere werk, is hij vorig jaar al eens bij me op de lijn gekomen. Aanvankelijk zag ik er geen brood in. Maar ik ben ook eigenaar van Stadscafé Meijer aan het Gedempte Zuiderdiep. En daar kwam steeds vaker de vraag of er ook de mogelijkheid was om een besloten feest te organiseren.”

En daar wil je de Witte Raaf voor gebruiken?

“Deels inderdaad. Maar ik wil het café ook langzaam omtoveren tot een nostalgisch bruin café. Ik vond ook dat ik toe moest happen. Ik zou het zonde vinden als de Witte Raaf opgekocht zou worden en dat er appartementen in zouden komen. Er ligt op deze plek zoveel geschiedenis. De Witte Raaf bestaat honderd jaar, en die historie wil ik ook in het café terug laten komen.”

Afgelopen week heb je de sleutel gekregen. Moet er veel gebeuren?

“Ik zal je eerlijk zeggen dat ik al open ben geweest. Vrijdag hadden we een damesvoetbalteam te gast dat hier een pubquiz gehouden heeft en we hebben op een scherm de wedstrijd van de vrouwen van Oranje tegen Oostenrijk gekeken. Gisteravond was ik open voor het publiek waarbij we op het scherm de wedstrijd tegen PSV hebben vertoond. En vandaag staat er een jamsessie op het programma met livemuziek. Dat vind ik belangrijk, dat mensen vermaakt worden, dat ze het gezellig hebben in een fijne omgeving. Erik heeft het café keurig achtergelaten. Wij hebben de ruimte de afgelopen dagen grondig schoongemaakt en we hebben wat namen en oude affiches van weleer opgehangen.”

Qua inrichting is het ook een traditioneel bruin café hè?

“Precies honderd jaar geleden werd voor het eerst melding gemaakt van een café op deze plek. Toen heette het nog café Oldenborger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in café Rio en in 1951 in de Witte Raaf. Mij zou het niet verwonderen als de bar nog uit de prille beginperiode stamt. Want inderdaad, het is een traditioneel bruin café. Erik heeft bij zijn overname in 2018 er niets aan veranderd. En dat ga ik ook niet doen. De kleedjes op de tafel, de gordijnen voor de ramen. Het is een bruin café zoals een bruin café hoort te zijn. En als je hier rondloopt, dan heb je ook het gevoel dat het een ziel heeft. Het is echt iets.”

Hoe belangrijk is het dat een voormalig café heropend wordt?

“Ik denk dat het drinken van een biertje niet meer hetzelfde is als twintig jaar geleden. Het drinken van een drankje in een café is tegenwoordig niet goedkoop. Als kroegbaas schaam ik mij daar ook wel voor, als ik zie wat mensen soms moeten betalen. En dan kun je zeggen: doe de prijzen omlaag. Maar de prijzen die ik betaal voor huur, energie en inkoop van producten… de horeca heeft zichzelf uit de markt geprijsd. Daarom is in de Witte Raaf iedereen welkom. Je bent niet verplicht om een bestelling te doen. Als je alleen komt voor wat aanspraak, voor wat gezelligheid, dan is dat ook prima.”

Hoe reageren de mensen?

“Ik hoor en ontvang hele leuke reacties. De Witte Raaf heeft lang bestaan, en veel mensen hebben er herinneringen aan. Ik heb ook al wat mooie verhalen gehoord, en eigenlijk ben ik op zoek naar meer van zulke verhalen. De familie Van Donderen is jarenlang uitbater geweest. Daar heb ik inmiddels contact mee, waar ik ook al wat mooie verhalen van gehoord heb. Maar ik weet zeker dat er meer mensen zijn die verhalen en belevenissen hebben. Ik hoor ze graag.”

Kun je al iets vertellen over de openingstijden?

“De komende periode gaan we het rustig opbouwen. Wat ik al zei, besloten feesten kunnen hier gehouden worden. En de komende periode zijn we zo nu en dan open voor het publiek. Zoals vandaag bijvoorbeeld. De komende tijd zal dit steeds vaker het geval zijn. Wij gaan de komende tijd voortborduren op wat de Witte Raaf ooit was. En we hopen dat veel mensen hier een prachtige tijd gaan beleven. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in.”