Burgemeester steunt vrijwilligers COA via brief

Foto via Gemeente Almelo

Burgemeester Mirjam van ’t Veld heeft bij vijf opvanglocaties van het COA in de gemeente een brief laten bezorgen. Daarin noemt ze de vrijwilligers van het COA het goud van de samenleving. Dat meldt RTV Noord.

De burgemeester neemt in haar brief afstand van minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie. Die weigerde haar handtekening te zetten onder het verlenen van een koninklijke onderscheiding aan vijf vrijwilligers van het COA. Die weigering kwam de minister woensdag in de Tweede Kamer op een motie van wantrouwen te staan. Die werd echter verworpen.

“Laat je niet uit het veld slaan door de kilheid van een enkeling, Ik kan er nog steeds niet bij. Op geen enkele manier mag een politiek motief hierbij een rol spelen,” schrijft Van ’t Veld in haar brief. “Jullie zetten je vrijwillig in voor mensen die het moeilijk hebben. (…) Jullie laten zien wat medemenselijkheid is.”