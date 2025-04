Burgemeester houdt alle opties open voor paasvuren: “Kan komende week gaan regenen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Of paasvuren in de gemeente door mogen gaan, daar neemt burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) op dit moment nog geen beslissing over. Volgens de burgemeester kan het de komende week gaan regenen, en dan heb je het over een andere situatie.

In de gemeente zijn er tijdens de Paasdagen twee vergunningen aangevraagd voor paasvuren. Namelijk vanuit Onnen en Noordlaren. Van ’t Veld: “Bij dergelijke evenementen vragen we advies van de Veiligheidsregio of het verantwoord is of deze vuren georganiseerd kunnen worden. De Veiligheidsregio zegt op dit moment dat het niet verantwoord is. Als gemeente volgen we altijd het advies op. Mocht het nu Pasen zijn, dan zou het niet door kunnen gaan. Maar Pasen vindt over tien dagen plaats, en het zou nog enorm kunnen gaan regenen. We blijven dit daarom monitoren en het negatieve advies wat er nu ligt, dat kan bijgesteld worden naar een positief advies.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Afgelopen periode tachtig natuurbranden in ons land”

De vragen over het onderwerp waren gesteld door de fractie van de Partij voor de Dieren. Janette Bosma: “De afgelopen maand is er bijna geen regen gevallen. Door klimaatverandering zien we dat we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen. Kwam extreme droogte eerst voornamelijk op het zuidelijk halfrond plaats, gebeurt dit nu ook in Nederland. In de afgelopen periode zijn er in alleen ons land al tachtig natuurbranden gemeld. Daarom vragen wij ons af of we ook extra maatregelen nemen tegen paasvuren waarmee we voorkomen dat er natuurbranden kunnen ontstaan.”

Etkin Armut (CDA): “Paasvuren dragen bij aan de gemeenschapszin”

De fracties van het CDA en PVV ageren tegen de vragen. Zo vraagt CDA-raadslid Etkin Armut of de Partij voor de Dieren ook contact heeft gehad met de paasvuur-organisaties. Bosma zegt dit niet gedaan te hebben. Armut: “Ik denk dat het wel belangrijk is om dit wel te doen. Deze organisaties hebben namelijk contact met de brandweer. Ze nemen ook maatregelen om het evenement veilig te laten verlopen. We hebben het over een belangrijke traditie die bijdraagt aan de gemeenschapszin. Volgens mij zou de vraag moeten zijn hoe je zoiets, ondanks de droogte, toch door kunt laten gaan.” Bosma: “Ik zit hier als volksvertegenwoordiger die de gemeente bevraagd, waarbij ik belang van natuur, de veiligheid en leefbaarheid waarborg.”

Kelly Blauw (PVV): “Het is een eeuwenoude traditie”

Ook Kelly Blauw van de PVV is kritisch: “We hebben het over organisaties die ontzettend hun best hebben gedaan om onder andere voorzorgsmaatregelen te treffen om het veilig door te kunnen laten gaan. Ik denk dat de Partij voor de Dieren zich moet realiseren dat als je dit niet door laat gaan, wat je dan afpakt. Het is een eeuwenoude traditie. In dorpen is niet veel te doen, waarbij dit veel mensen samenbrengt. En de risico’s die aangehaald worden, is dat niet lichtelijk overdreven? Pasen duurt maar twee dagen. Waar hebben we het over?” Bosma: “Ik pleit niet voor een verbod. Ik maak mij zorgen over de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente met het oog op het risico van natuurbranden. We zitten in een veranderd klimaat. En dat kan invloed hebben op hoe we tradities vieren. Maar als het veilig door kan gaan, dan zullen wij als partij daar niet voor gaan liggen.