Brugwachterstoren bij Gideonbrug wordt halve meter ingekort om schip door te laten

Foto via Google Maps - Streetview

De brugwachterstoren bij de Gideonbrug in Groningen vijftig centimeter ingekort. De reden: een nieuwbouwschip van Royal Bodewes is te groot en kan er niet langs.

Het schip is net iets minder dan zestien meter breed. Dat is net binnen de grenzen van het Winschoterdiep. Maar de klant kwam tijdens het ontwerp van het schip met een extra wens: bredere ‘vleugels’ aan de brug van de boot. Daardoor steken deze brugvleugels van het schip nu uit en is de oude brugwachterstoren een obstakel geworden.

De toren wordt niet meer gebruikt, want de Gideonbrug wordt nu op afstand bediend. Maar de toren mag niet helemaal worden weggehaald van de gemeente. Daarom wordt de toren na de werkzaamheden in zo goed als originele staat teruggebracht, maar met een aanpassing: van het huisje op de brugwachterstoren gaat vijftig centimeter af om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

“Maandag gaan ze een deel van het huisje afzagen en de kozijnen er uithalen”, vertelt woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen. “Dan wordt het open gedeelte tijdelijk dichtgemaakt. Zondag 13 april gaat de boot er langs. Daarna wordt het huisje afgewerkt. Auto- en scheepsverkeer hebben geen hinder van deze werkzaamheden.”

Royal Bodewes is financieel verantwoordelijk voor de werkzaamheden en laat deze uitvoeren door een aannemer.