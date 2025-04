Bram (9) uit Ten Boer is opnieuw Nederlands kampioen schaken

Bram ten Dam - Foto: Ad Bruijns voor de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Bram ten Dam (9) uit Ten Boer werd afgelopen zaterdag voor het tweede jaar op rij Nederlands Kampioen schaken bij de jeugd van tien jaar en jonger.

Bram won de titel na een twee dagen lange strijd tegen 42 andere jonge deelnemers in Tilburg. Tijdens het toernooi werd al snel duidelijk dat Bram de favoriet zou zijn. Hij herhaalde zijn score van vorig jaar (8 uit 9) en gaf tijdens het toernooi maar één punt af. Met twee remises bleef Bram ongeslagen.

De jonge schaker uit ten Boer mag nu meedoen aan het WK in het Kazachstaanse Almaty en het EK in Budva in Montenegro.