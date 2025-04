Bouw nieuwe basisschool Woltersum jaar vertraagd door bezwaar rond slapende uilen

Impressie: VdP Architecten

De bouw van de nieuwe basisschool aan de Dobbestraat in Woltersum loopt een jaar vertraging op. Het was de bedoeling dat deze maand gestart zou worden met de bouw, maar een bezwaar rond roestende (slapende) uilen gooit roet in het eten.

De gemeente maakte in oktober vorig jaar bekend dat er naast het dorpshuis van Woltersum een nieuw schoolgebouw komt, omdat het oude pand aan het Kerkpad kampt met bevingsschade. Volgens onderwijswethouder Carine Bloemhoff en dorpswethouder Inge Jongman is in december een omgevingsvergunning verleend voor de bouw. Zonder bezwaar ging de gemeente ervan uit dat de bouw in april van dit jaar zou starten.

Maar dat bezwaar kwam er wel, schrijven de wethouders in een brief aan de gemeenteraad: “Het ecologisch werkprotocol schrijft voor dat de ruwbouwwerkzaamheden alleen in de periode april-oktober mogen plaatsvinden vanwege de aanwezigheid van roestplaatsen (winterverblijfplaatsen) van ransuilen. Recent is een bezwaar binnengekomen. Dit maakt dat de bouw niet op korte termijn kan beginnen.”

De gemeente moet daarom het bezwaar eerst afhandelen. Dat moet snel gebeuren, aldus de wethouders: “Als en wanneer het bezwaar vlot kan worden afgehandeld, verwachten we dat de bouw een jaar later zal starten. Dat betekent dat de ruwbouw begint in april 2026.”

Aannemers gaan het terrein aan de Dobbestraat dit voorjaar wel zoveel mogelijk gereedmaken voor de toekomstige bouw. Er wordt onder meer een boom verplaatst, er vinden rioolwerkzaamheden plaats en er wordt een bouwstroomaansluiting gemaakt.