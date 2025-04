Bouw complex ‘Huys de Haar’ vertraagd door bodemsanering

Artist impression van Huys de Haar. Foto: MWPO

De bouw van het wooncomplex ‘Huys de Haar’ aan de Rijksstraatweg 115 in Haren heeft vertraging opgelopen. Het wachten is op sanering van de bodem.

Het gaat om de locatie van de voormalige Renault-garage. Ontwikkelaar MWPO en de aannemer hebben de garage laten slopen, maar het werk ligt al sinds maart stil. Ook ligt er nog een grote berg puin.

Uit navraag van Haren de Krant bij MWPO blijkt dat op het terrein vervuiling is aangetroffen die nog moet worden gesaneerd. Voor de sanering is een plan gemaakt dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de provincie. Zolang die goedkeuring er niet is, kan de bouw nog niet beginnen. De bouw zou oorspronkelijk in januari van start gaan en zou medio volgend jaar zijn voltooid.

Huys de Haar bestaat uit 21 appartementen in diverse prijsklassen tussen 565 duizend en 1.359 duizend euro. Het project wordt gerealiseerd door projectontwikkelaars Beauvast en MWPO. Het merendeel van de appartementen is al verkocht.