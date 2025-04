Boerderij Euvelgunnerheem ondergaat grote restauratie

De restauratiewerkzaamheden van de boerderij Euvelgunnerheem zijn in volle gang. Sommige delen stammen nog uit de 17e eeuw en hebben veel moeten doorstaan. Stichting Het Groninger Landschap is in januari begonnen aan de restauratie. OOG kreeg een kleine rondleiding.

Wijlen Ties Dijkhuis beheerde de boerderij tot 2019. Hij kon geen opvolging krijgen en heeft zijn boerderij met landerijen overgedragen aan het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap zet zich als stichting in voor het behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed.

De boerderij, waarvan bepaalde delen meer dan 350 jaar oud zijn, kampt met ernstige verzakkingen en heeft grote herstelwerkzaamheden nodig aan het dak en de muren. Om deze restauratie uit te kunnen voeren moest eerst het dak van de schuur verwijderd worden.

Volgens Jan Harm Eppinga, projectleider erfgoed bij Het Groninger Landschap, heeft vooral de hoofdschuur de meeste aandacht nodig. Een complete demontage van het dak is nodig, omdat de grootste horizontale draagbalk aan vervanging toe is. “Die is heel erg slecht”, zegt Eppinga.

OOG kreeg een kleine rondleiding langs verschillende plekken rondom de boerderij. Veel van wat er vroeger stond, is nu nog steeds aanwezig. Eppinga: “Je hebt op zo’n een erf een moestuin, boomgaard stookhok, hoofdschuur en bijschuur. Het maakt het boerenerf helemaal compleet.”