Blikvanger in brand op Kardinge

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een blikvanger aan de Garsthuizermaar op Kardinge heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam even na middernacht bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “Het gaat om een blikvanger die nabij het skatepark in Kardinge is te vinden”, vertelt Ten Cate. “In deze blikvanger is brand ontstaan. Brandweerlieden hebben de brand geblust met één straal hogedruk.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. “De politie heeft in de omgeving onderzoek gedaan, waarbij er onder andere door agenten op de Kardingebult is gezocht.” In de omgeving hebben in de afgelopen periode meer vernielingen plaatsgevonden. Zo werden er afgelopen dagen omgekeerde schroeven aangetroffen in een steiger bij natuurspeelplaats Oerrr.