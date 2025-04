Blijdschap over toegenomen toerisme: ‘Genoeg om trots op te zijn in Groningen!’ | OOG Panel

Het toerisme in Groningen zit in de lift en het OOG Panel is daar erg enthousiast over. Drie op de vier panelleden is (heel) positief over de toename van (internationale) bezoekers aan onze stad.

Door Maarten Siepel & Jorrit Tempels

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het toerisme in Groningen met elf procent is toegenomen afgelopen jaar. Er kwamen 900.000 toeristen naar Stad en Ommeland. Groningen is daarmee de grootste stijger van alle provincies als het gaat om het aantal toeristen. Het OOG Panel is blij met deze ontwikkeling. Volgens panelleden is het “goed voor stad”, “gezellig om zoveel talen om je heen te horen” en het “brengt geld in de la van de winkels”. Een deelnemer zegt: “Het is positief voor de stad. Toeristen verblijven er niet alleen, ze besteden ook in de musea en de restaurants. Dat is goed voor de stad en de economie. Ook is het leuk om een goede mix te hebben van bewoners, studenten en toeristen.” Een andere trotse Stadjer zegt: “Deze verslavende stad mag je niemand onthouden.”

Wij vroegen ook aan panelleden in hoeverre zij wel of geen verschil merken dat er meer toeristen naar Stad komen. Bijna de helft van deelnemers merkt een klein verschil (46 procent), terwijl 30 procent geen verschil merkt en 19 procent een groot verschil. Panelleden merken dat het wat drukker is in de stad: “Volle hotels, en altijd leuk zijn de verbijsterde autorijdende buitenlanders op het Zuiderdiep”, aldus iemand. Een ander: “Je ziet meer mensen aan het fotograferen in de binnenstad. Vooral op de Grote Markt is het mij gaan opvallen hoeveel mensen er nu rondlopen voor een bezoek(je) aan de stad.”

Toeristen zorgen voor problemen bij verkeer

De meerderheid van het OOG Panel (64 procent) ervaart geen overlast van het toegenomen toerisme. Respondenten die wel overlast ervaren zeggen onder andere het volgende: “Het hangt van type toerist af – groepen jongens die enkel komen voor drank, drugs en feest zijn vervelend en het type toerist dat je niet te veel moet hebben.” Het toegenomen toerisme levert wel problemen op voor de Groningse fietser: “Je merkt soms dat er op de fiets geen doorkomen aan is in drukke straten en dat toeristen midden op weg lopen.” En: “Op sommige plekken is het voor toeristen niet duidelijk dat je er mag fietsen. Dat is soms erg ongemakkelijk. Voorbeeld: de Folkingestraat en de Grote Markt.”

Daarnaast lijkt het verkeer in het algemeen een lastig dingetje te zijn in Groningen: “Toeristen hinderen vaak in het verkeer. Steken de straat over zonder te kijken, lopen op fietspad.”

Meer inzetten op toerisme?

Ook vroegen wij panelleden of Groningen zich meer moet inzetten op toerisme. Daarover zijn de meningen verdeeld. 42 procent van de deelnemers vindt dat Groningen zich sterker mag profileren als toeristische bestemming. Zij zien toerisme als een stimulans voor de stad en de lokale economie. Aan de andere kant vindt 17 procent dat er juist minder op toerisme ingezet moet worden. Deze groep maakt zich zorgen over toenemende drukte en vindt dat de leefbaarheid van inwoners voorop moet blijven staan.

De overige panelleden staan er neutraal in: zij zien zowel de voordelen als de nadelen, en vinden de huidige balans prima. Wat opvalt: ongeacht het standpunt, is er één gedeelde zorg. Panelleden benadrukken dat Groningen zijn eigen identiteit moet behouden. Lokale ondernemers mogen niet in de verdrukking komen en toerisme moet niet leiden tot ‘Amsterdamse toestanden’. Ook geven panelleden aan dat bezoekers vooral ook de Ommelanden zouden moeten ontdekken, en niet alleen de binnenstad.

Forum populairder dan Martinitoren

Er zijn drie locaties in onze gemeente die volgens het OOG Panel het meest geschikt zijn als toeristische trekpleister: het Forum, het Groninger Museum en de Martinitoren. Opvallend is dat het Forum door veel panelleden zelfs wordt genoemd als dé toeristentrekpleister van de stad. “Het Forum is onmiskenbaar de publiekstrekker geworden”, aldus een respondent. Daarmee lijkt het zelfs populairder dan het traditionele symbool van de stad: de Martinitoren.

Het Groninger Museum en de Martinitoren blijven echter ook favoriet: “De toren spreekt voor zich. Hét symbool van Groningen. Verder kun je niet om het Groninger Museum en het Forum heen – dan zit je op drie. Makkelijke keuzes”, zegt een deelnemer.

Volgens een panellid laten het Forum en het Museum zien dat Groningen nieuwe trekpleisters kan ontwikkelen die snel onderdeel worden van de stad: “Beide zijn relatief nieuw. We kunnen als stad prima nieuwe dingen verzinnen die snel niet meer zijn weg te denken uit de Groningse identiteit.”

Verantwoording

De vragenlijst over het toegenomen toerisme in Groningen is verspreid onder de leden van het OOG Panel en gedeeld via de socialmediakanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 802 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente of provincie Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Ruim 97 procent van de deelnemers komt uit de gemeente Groningen en drie procent uit de provincie. OOG kan niet controleren of de respondenten daadwerkelijk uit de gemeente of provincie komen. Van het OOG Panel, bestaande uit 1730 panelleden, vulden 472 deelnemers de vragenlijst volledig in.

Van de respondenten geeft meer dan 62 procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer 36 procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de oudere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Zo geeft meer dan 63 procent aan vijftig jaar of ouder te zijn. De demografische gegevens komen niet overeen met de demografie van gemeente Groningen. De uitslagen van deze vragenlijst zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente.

Deze vragenlijst is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl.

Dit artikel/project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.