Blauwe Brug bij Hoofdstation in mei gesloopt, tijdelijke trap zuidzijde wordt volgende week al weggehaald

Foto: ProRail via Groningen Spoorzone

De Blauwe Brug bij station Groningen wordt vanaf eind mei gesloopt. De brug moet plaatsmaken voor een nieuwe reizigerspassage onder het spoor. Komende donderdag verdwijnt alvast de tijdelijke trap aan de zuidzijde.

Tot 9 mei kunnen reizigers de perrons van het Hoofdstation nog via de noordzijde van de Blauwe Brug bereiken. Daarna is de brug helemaal afgesloten. De sloop begint op 23 mei en duurt 64 dagen. Met een grote kraan wordt de brug stukje bij beetje weggehaald.

Na de buitendienststelling van het Hoofdstation, die duurt van 10 mei tot 13 juli, is de passage te gebruiken. De zuidzijde is dan nog niet helemaal klaar. Tot het Zuidplein af is, komt er een tijdelijk pad en een tijdelijke trap.