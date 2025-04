Benevelde Stadjer (23) aangehouden op Rijksweg

Foto: 112 Groningen

Op de kruising van de Rijksweg met de oostelijke ringweg (N46) is afgelopen zaterdagavond een 23-jarige Groninger aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag.

Volgens 112 Groningen was de man onder invloed van drugs. De politie kwam de man op het spoor na een melding over een spookrijder. Die kwamen agenten niet tegen, maar ze vonden wel een achtergelaten auto met een klapband.

Even verderop ontdekten de agenten de 23-jarige Groninger, die gewond raakte. De Stadjer is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De man zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor zijn rijgedrag.