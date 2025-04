Benefietavond KINK in Oosterpoort voor stichting ‘No Guts No Glory’

Van 7 tot en met 11 april tijdens ‘Radio On Tour’ slaat KINK de handen ineen met No Guts No Glory, een stichting die muzikale wensen laat uitkomen van mensen die leven met kanker en hun mantelzorgers. Tijdens een tour door heel Nederland strijkt het radiostation onder andere neer in Groningen met een benefietavond in De Oosterpoort.

Onder het motto “Muziek is leven”. probeert KINK onder muziekliefhebbers zoveel mogelijk geld op te halen voor, en bekendheid te verwerven met No Guts No Glory, een stichting die al veertien jaar lang muzikale wensen vervult voor mensen die moeten leven met kanker en hun mantelzorgers. Als onderdeel van hun radiotour staat er maandag 7 april een benefietavond in de Oosterport op de planning, met onder andere optredens van Orange Skyline, TAXITAXI en noise!

Stefan Koren, DJ bij KINK, was maandagochtend bij de OOG Ochtendshow te gast om wat over de stichting en het evenement te vertellen:

De benefietavond zal maandag 7 april starten om 19:00. De opbrengst van deze avond komt volledig ten goede aan No Guts No Glory. Doneren aan deze stichting kan via de website van KINK.