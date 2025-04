Ben jij erin getrapt? Dit zijn de leukste 1 aprilgrappen uit Groningen

Impressie via Marketing Groningen (AI)

Dit jaar lieten we ons niet kisten op 1 april – of toch wel? We hebben de leukste 1 aprilgrappen uit Groningen voor je op een rijtje gezet.

Mario Kart bocht

Automobilisten vliegen steeds vaker uit de bocht bij de zogeheten ‘Mario Kart-bocht’. Op de verbinding tussen Ring Zuid en Ring West liggen geregeld auto’s tegen de vangrail en moet de politie de bestuurders veilig uit de auto zien te helpen. Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente zijn er klaar mee en besluiten nu de bocht te verven in de regenboogkleuren.

Uit Amerikaans en Japans onderzoek blijkt dat mensen hun snelheid minderen zodra de kleur van het asfalt verandert. Bovendien is het een goede manier om de lhbti-gemeenschap te steunen. Als kers op de taart is het ook een mooie toevoeging voor de bocht genaamd: Mario Kartbocht.

Volgens de gemeente is het een goede oplossing om een inclusieve stad na te leven. Op dit moment worden de regenboogbankjes en -paden vernield, maar je leven wagen voor het vernielen van de regenboog bocht lijkt iets te ver te gaan.

Loopbrug Belsimpel

Voor de medewerkers van Belsimpel wordt het een stuk makkelijker gemaakt. Er komt een loopbrug tussen beide kantoren. Ze hoeven straks niet meer beide gebouwen te bezoeken door via de straat te lopen, vanaf heden kunnen collega’s elkaar simpelweg bezoeken door de loopbrug over te lopen.

Slaaptrein Groningen

Vind je Groningen ’te ver’ rijden? En ben je zuinig op je ochtendslaapje? Dan heeft Marketing Groningen echt de beste oplossing: de allereerste slaaptrein van Nederland. Deze geweldige slaaptrein komt in Groningen en laat je uitgerust reizen tussen Groningen en iedere willekeurige bestemming. Bovendien kun je dan ook naar een andere bestemming in Nederland reizen, terwijl je heerlijk kunt genieten van je welverdiende slaap.

Voordat de trein realiteit wordt, wordt eerst de animo getest. Als de belangstelling groot genoeg is, zullen er proefritten worden ingepland. Dus: instappen maar!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Er Gaat Niets Boven Groningen (@visit.groningen)

VVD deelt honderd gratis bezoekersvergunningen uit in Groningen

Nu de parkeerkosten de spuigaten uitlopen, wil de VVD de inwoners verrassen met honderd gratis bezoekersvergunningen. Met deze actie wil de VVD aandacht vragen voor de toenemende frustraties rondom parkeren in de stad.

De vergunningen worden via de website van de VVD Groningen beschikbaar gesteld. GeĂ¯nteresseerden kunnen zich aanmelden zolang de voorraad strekt. De partij benadrukt dat het om een eenmalige actie gaat, bedoeld om aandacht te vragen voor een eerlijker parkeerbeleid.

Onlineveilingmeester.nl veilt levensechte AI-partners

Veilingplatform Onlineveilingmeester.nl organiseert een bijzondere online veiling van vier AI-robots. De robots functioneren als partner, vriend of vriendin met elk hun eigen karakter en gedrag. Je kunt kiezen uit de zorgzame mannelijke partner, de empathische vrouwelijke huisgenoot en de twee stille metgezellen. De robots zijn er voor sociaal gezelschap met huishoudelijke ondersteuning.

Deelnemers aan de veiling kunnen volgens het veilingplatform bieden op een eigen AI-vriend(in). Bovendien zijn de robots ontworpen om te luisteren, steunen en aanwezig te zijn als mentale steun. Opvallend is het menselijke uiterlijk en de stemintonatie zorgen ervoor dat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van echte mensen.

De robots maken deel uit van een beperkte oplage, die nu eenmalig beschikbaar wordt gesteld via het veilingplatform. Ze worden in april voor het eerst aangeboden aan het publiek.

Lo(c)k fiets

Vanochtend is er een lokfiets van de politie gestolen op het Floresplein. Een 44 jarige man werd een stukje verderop aangetroffen met de fiets. Hij is aangehouden. De man bleek een slijptol in zijn rugzak te hebben. De lokfiets was ingezet naar aanleiding van een stijging van het aantal fietsendiefstallen in de wijk. Dit met als doel de daders die zich veelvuldig bezig houden met fietsendiefstal heterdaad aan te houden.