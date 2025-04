Belastingkantoor herkent zich niet in kritiek van Platform Reclamebelasting

Het Noordelijk Belastingkantoor herkent zich niet in de bevindingen van het Platform Reclamebelasting, Het Platform stelt dat de invoering van deze belasting voor grote onrust onder ondernemers zorgt.

Een en ander zou blijken uit een onderzoek onder meer dan honderd bedrijven. Volgens het Platform hebben veel ondernemers te maken met fouten in de aanslagen. Er zijn klachten over verkeerde oppervlaktemetingen, belasting op nauwelijks zichtbare reclame en fouten in adresgegevens. De communicatie vanuit de gemeente zou gebrekkig zijn. Ook bezwaar maken blijkt lastig, aldus het platform van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) en een advocatenkantoor.

NBK omschrijft gedegen proces

De inventarisatie van de reclame-uitingen is door een gespecialiseerd bureau uitgevoerd, stelt het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), de uitvoerende instantie achter de gemeentelijke reclamebelasting. Het bureau doet dit werk ook voor andere gemeenten met reclamebelasting.

Het NBK laat weten dat er vorig jaar rond de 5.000 voormeldingen zijn verzonden. 1.410 mensen hebben dit gecheckt. Van hen hebben 339 aangegeven dat er iets niet klopt. Sinds het verzenden van de 5.000 aanslagen in januari zijn er rond de 100 bezwaarschriften ingediend.

Ondernemers konden, voordat de aanslag verstuurd werd, hun gegevens controleren om zo eventuele onjuistheden te melden, aldus het NBK. De uitingen van degenen die hebben gereageerd zijn vervolgens nogmaals gecontroleerd en waar nodig zijn er aanpassingen doorgevoerd.

Mensen die problemen hadden met inloggen op het portaal of het anderszins lastig vonden zijn volgens het NBK telefonisch op weg geholpen. Het was ook mogelijk om reacties op een andere manier dan via het portaal te melden. Na een aantal weken is het portaal gesloten en zijn de aanslagen opgelegd. Deze controle voorafgaand aan de aanslag heeft volgens het NBK geen invloed op de gebruikelijke bezwaarprocedure. Dat is en blijft gewoon mogelijk. Er is geen drempel opgeroepen bij het maken van bezwaar, besluit het NBK.

“Natuurlijk kan de invoering her en der leiden tot onvoorziene problemen, vragen en onduidelijkheden”, besluit het Belastingkantoor. “Mochten er ondernemers zijn die hier tegenaan lopen dan kunnen ze contact opnemen met het NBK.”

‘Opbrengst blijft op peil’

De uitvoeringskosten zijn vooraf in kaart gebracht en het NBK zegt geen indicatie te hebben dat de praktijk daar substantieel van zal afwijken. Dat geldt ook voor de prognose van de opbrengst. Ze herkent zich dus niet in wat het Platform daarover zegt.