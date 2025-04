Begin volgende maand asfalteringswerkzaamheden in Beijum

Foto: Estr4ng3d via WikiMedia Commons

Begin volgende maand vervangt de gemeente het asfalt van de Bottemaheerd en een deel van de Framaheerd in Beijum. Dat kan een week lang zorgen voor geluidsoverlast en parkeerproblemen.

De werkzaamheden beginnen op woensdag 7 mei. De maandag erna (12 mei) gaat een aannemer het wegdek frezen. De dagen erna (dinsdag 13 en woensdag 14 mei) komt er een nieuwe laag asfalt op de twee straten.

Volgens de gemeente wordt er alleen overdag gewerkt tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Tijdens het frezen kan er geluidsoverlast zijn en de gehele periode is de bereikbaarheid van de straten. Ook is parkeren tijdens de werkzaamheden niet mogelijk, want de weg is tijdens het asfalteren volledig afgesloten. Het verkeer wordt lokaal omgeleid met borden.