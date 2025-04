Baron en Dikos blijven bij FC Groningen, Mortensen en Mariani mogen vertrekken

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

FC Groningen heeft de contracten van derde keeper Dirk Baron en aanvaller Samuel Dikos met een jaar verlengd. Beide spelers blijven daardoor tot medio 2026 bij de club.

Keeper Dirk Baron kwam in 2020 over van O.N.S. Sneek en maakte in 2024 zijn debuut in de hoofdmacht. Dikos, een Slowaakse jeugdinternational, speelt nog in het onder-21 team en wacht op zijn debuut.

De club is nog in gesprek met Fofin Turay en vierde keeper Jasper Meijster over een nieuw contract. Beiden hebben nog een lopende overeenkomst tot 2025. Turay, die al 20 keer in het eerste elftal speelde, raakte tijdens de winterstop zwaar geblesseerd. FC Groningen wil hem de kans geven om in alle rust te herstellen.

Tegelijk heeft FC Groningen besloten om de contracten van Alex Mortensen en Maxim Mariani niet te verlengen. Beide spelers mogen op zoek naar een nieuwe club.