Band oppompen of zadel aandraaien? Servicezuil voor fietsen op Station-Noord en in Ten Boer

Foto via Provincie Groningen

Op Station Groningen Noord en in het centrum van Ten Boer zijn servicezuilen voor fietsen geplaatst. Met zo’n zuil kunnen reizigers zelf kleine reparaties uitvoeren.

Fietsers en OV-reizigers maakten afgelopen dinsdagmiddag voor het eerst kennis met de servicestations. In de middagspits waren medewerkers van de provincie aanwezig bij een aantal zuilen om instructies te geven over het gebruik ervan.

Een servicezuil is voorzien van een fietsstandaard, pomp, bandenlichters, schroevendraaiers, inbus- en moersleutels. Daarmee kunnen fietsers bijvoorbeeld een band oppompen of een zadel aandraaien.

Er komen in totaal acht van dit soort zuilen op drukke plekken waar veel mensen de bus of trein pakken. De servicezuil maakt deel uit van een proef van de provincie Groningen. De provincie kijkt het komende jaar hoe vaak de zuilen worden gebruikt. Als de proef een succes is, komen er meer zuilen bij.