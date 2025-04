Backbone toch (deels) tegen de vlakte? Plannen financieel onhaalbaar zonder sloop

Foto: Ecco van Oosterhout

Aan de Travertijnstraat moeten 290 nieuwe woningen gaan verrijzen, inclusief ruimte voor broedplaatsen. De gemeenteraad zag anderhalf jaar geleden het liefst dat daarvoor het voormalige zwembad en een oud schoolgebouw (Backbone) werden gerenoveerd. Maar zonder (gedeeltelijke) sloop krijgt het college dit plaatje financieel eigenlijk niet rond.

Uit de voorlopige stedenbouwkundige plannen, die het gemeentebestuur woensdag presenteerde, komen een aantal zekerheden naar voren. Allereerst begint de bouw van drie nieuwe woonblokken (120 woningen), waaronder 25 sociale huurwoningen. Daarnaast komen in deze blokken gezinswoningen, beneden- en bovenwoningen, en appartementen voor bijzondere doelgroepen. Voor deze nieuwe woningen gaat als eerste een schop de grond in, vermoedelijk in 2027.

Ook staat zo goed als vast dat, als Noorderpoort haar examencentrum verlaat, hier plek komt voor nog eens 77 woningen. Onderhandelingen zijn nog gaande over de aankoop van deze locatie. Hier wil de gemeente 32 appartementen en daarnaast 45 grondgebonden woningen laten neerzetten. Het college verwacht dat dit gedeelte van de werkzaamheden als laatste zal worden uitgevoerd (fase 3).

Behoud ‘Backbone’ niet haalbaar

Maar één groot probleem blijft liggen voor het gemeentebestuur: de plannen voor het oude schoolgebouw aan de Travertijnstraat en het bijbehorende zwembadgebouw. Hoewel de gemeenteraad in 2023 nog besloot het schoolgebouw Travertijnstraat 12 te behouden, blijkt uit financiële doorrekeningen dat behoud lastig is. De renovatiekosten zijn hoog en leveren niet genoeg op.

Daarom onderzoekt de gemeente nu toch een variant met gedeeltelijke of volledige sloop. Het casco van het gebouw zou eventueel behouden kunnen blijven, maar ook complete sloop en nieuwbouw worden als serieuze opties meegenomen.

De gemeenteraad opteerde ervoor om in het voormalige zwembad een plek te maken voor broedplaatsen, zodat ook een plek als Backbone behouden blijft voor de omgeving. Maar ook dat blijkt lastig en kostbaar. De ombouw van de zwembadlocatie naar een plek met broedplaatsen zou ruim tien miljoen euro kosten. De huurprijs die nodig is om uit deze kosten te komen, ligt ver boven het gangbare tarief voor dit soort functies. De gemeente kijkt nu of een combinatie met woningen of commerciële ruimtes dit haalbaar kan maken.

Tekort teruggebracht, maar niet ver genoeg

Voor de oorspronkelijke plannen voor de Travertijnstraat werd anderhalf jaar geleden een tekort van zes miljoen euro verwacht. Door aanpassingen aan het stedenbouwkundig ontwerp is dit tekort inmiddels teruggebracht naar 3,7 miljoen euro.

De komende maanden werkt de gemeente haar plannen verder uit, met daarin verschillende opties. Wel vraagt het gemeentebestuur de raad nu al om haar beslissingen over het behoud van de oude school en het bijbehorende zwembadgebouw opnieuw te overwegen. Het is de bedoeling dat komend najaar de knopen worden doorgehakt over de nieuwe voorstellen. Vooralsnog wil het college dat de eerste bouwfase over twee jaar begint.