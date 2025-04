Aziatische hoornaar rukt op in Groningen: “Maak melding met foto”

Foto: Jean-Paul Boerekamps via Wikimedia Commons (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

De Aziatische hoornaar vindt steeds meer haar weg in onze provincie. Afgelopen jaar zijn hier de eerste koninginnen en nesten gesignaleerd. Het dier jaagt op nuttige insecten als bijen en vlinders. De provincie Groningen roept dan ook op: “Maak een foto en noteer de locatie.”

De Aziatische hoornaar is groter dan een normale wesp en heeft zwarte voelsprieten en een zwart borststuk. Een koningin van de Aziatische hoornaar is ongeveer 2 à 3 centimeter groot. De werksters zijn iets kleiner. Het insect is daarmee kleiner dan de Europese hoornaar.

Wie een Aziatische hoornaar gesignaleerd heeft, kan een melding maken via Waarneming.nl. De provincie gaat vervolgens met deze informatie aan de slag om nesten op te sporen en gericht te bestrijden.

Een steek van een (Aziatische) hoornaar kan pijnlijker zijn dan een steek van een gewone wesp, maar de kans dat iemand door een hoornaar wordt gestoken, is echter veel kleiner. Hoornaars komen namelijk niet af op zoetigheid en eten. Alleen voor mensen die allergisch zijn, kan een steek gevaarlijk zijn.