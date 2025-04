Automobilist uit Stad rijdt scholiere aan in Eelde

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een jonge fietsster uit Zuidlaren is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval voor haar school aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Het meisje stak de weg over bij Tarra, de school waar zij onderwijs volgt. Tijdens het oversteken werd zij aangereden door de auto van een 54-jarige inwoner van Groningen. Medewerkers van de school verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens gestabiliseerd door ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist is ter plaatse behandeld aan glas in zijn gezicht. Door het ongeval was de voorruit van zijn auto vernield. De fiets van het meisje raakte zwaar beschadigd.

Diverse scholieren waren getuige van het ongeluk. Ze zijn opgevangen door de school. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.