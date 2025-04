Automobilist schept scooterrijder op Korreweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Korreweg. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.10 uur ter hoogte van de kruising met de Eyssoniusstraat. “Naar alle waarschijnlijkheid wilde de automobilist afslaan”, vertelt Ten Cate. “Daarbij is de scooterrijder over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was.” Volgens de fotograaf ging het om een forse klap. “De scooterrijder kwam ten val en raakte buiten bewustzijn. Hulpverleners hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De persoon is uiteindelijk zonder spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.