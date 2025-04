Automobilist rijdt Eemskanaal in

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag met diens voertuig in het Eemskanaal belandt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur ter hoogte van het politiebureau aan de Sontweg. “Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt de nieuwsfotograaf. “De automobilist heeft eerst een aantal paaltjes geraakt en is daarna in het Eemskanaal terecht gekomen. De bestuurder kon na het ongeluk zelf uit het voertuig klimmen. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancemedewerkers hebben de persoon gecontroleerd, maar de bestuurder had geen verwondingen opgelopen.” Volgens Wind hebben agenten de persoon na controle aangehouden.

De auto licht op de bodem van het Eemskanaal. Deze zal op een later moment worden geborgen. De politie doet onderzoek in de zaak.