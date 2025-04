De politie onderzoekt de plaats van het ongeval (foto: Patrick Wind - 112 Groningen)

Donderdagavond heeft een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden op de kruising De Holten/Kroonkampweg in Haren. Volgens Dagblad van het Noorden werd de oudere bestuurder onwel, waarna hij tegen een schutting aanreed.

De bestuurder van de auto is behandeld door het ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Zijn auto moest met een kraan worden weggehaald, omdat het voertuig boven op een schakelkast terecht was gekomen. Wegslepen is dan niet mogelijk.