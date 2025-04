Atty Eelkema tekent voor twee seizoenen als hoofdtrainer FC Groningen Vrouwen 1

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft Atty Eelkema aangesteld als hoofdtrainer van FC Groningen Vrouwen 1. Eelkema tekent een contract voor twee seizoenen, tot medio 2027.

Eelkema werd in 2022 als eerste vrouwelijke trainer aangesteld binnen FC Groningen. Afgelopen seizoen was ze tijdelijk uit beeld, omdat ze een opleiding tot hoofdtrainer volgde.

Tegen de club zegt ze dat ze een drukke periode heeft gehad. “Maar het is vooral heel leerzame periode geweest. Ik ben ook echt trots op het diploma en deze vervolgstap.”

Eelkema speelde in haar carrière voor FC Heerenveen en kwam twee keer in actie voor de Oranjevrouwen. Na haar actieve loopbaan was Eelkema ook trainer bij de vrouwenafdeling van VIOD en Stiens.