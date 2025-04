“Ambulance op de fiets? – Dat is eigenlijk wat we wel 100 keer op een avond horen” | Eem de Stad in

Wat hebben de paasdrukte in de stad en ambulancebroeders op de fiets met elkaar gemeen? Nou, ze komen allebei voorbij in de nieuwste aflevering van ‘Eem de stad in met Jetze en Annelies’.

Deze week zijn Jeroen Herwig en Freddy Koning te gast, twee ambulancebroeders uit het biketeam van Ambulancezorg Groningen. Terwijl de meeste mensen zich onderdompelen in het nachtelijke uitgaansleven, racen zij op felgele fietsen door de stad om snel hulp te bieden op plekken waar een ambulance niet meer bij kan. Freddy vertelt over een incident waarbij hij bezig was met een slachtoffer op de grond, niet doorhad dat er voor hem werd gevochten, en pas later hoorde hoe agenten hem afschermden van de chaos. “Ik zat volledig in die behandeling, ik zag het niet eens,” vertelt hij. “Maar de politie stond meteen tussen mij en de vechtende groep.” Toch is het lang niet altijd zo heftig. Jeroen voegt toe: “We krijgen vaak de vraag of mensen met ons op de foto mogen. En daar hebben we absoluut geen probleem mee. We staan er altijd wel voor open.”

Ook het andere nieuws wordt zoals altijd weer besproken. Dus als je het allemaal niet zo gevolgd hebt de laatste dagen, het podcastduo praat je zo weer bij. En er valt weer veel te beleven in Groningen de komende tijd. Met Pasen voor de deur valt er natuurlijk aan één uitgaanstip niet te ontkomen.

Jorrit is deze week weer in de socials gedoken en kwam boven met iets dat je niet wil missen: de muppethoofd-trend. Denk aan capuchons, wollen mutsen, rare blikken en bizar veel filters — alsof Kermit himself je selfies heeft overgenomen. Kortom, er valt weer veel te beleven in deze aflevering van ‘Eem de stad in met Jetze en Annelies’.