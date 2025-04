Grote popzaal naar Spoorkwartier, oude Oosterpoort wordt gerenoveerd

Foto via Gemeente Groningen

De gehele Oosterpoort vervangen door nieuwbouw in het Spoorkwartier is veel te duur. Het gemeentebestuur heeft daarom de knoop doorgehakt en kiest voor een andere optie: in het Spoorkwartier komt alleen een grote popzaal. De andere zalen blijven op de huidige plek, in een gerenoveerde Oosterpoort.

Halverwege februari liet het college nog weten in te zetten op één grote ‘Nieuwe Poort’ in het Spoorkwartier. Maar in januari was eigenlijk al duidelijk dat dit plan veel te duur zou zijn.

Het college hoopte nog het nieuwe muziekcentrum op een grotere kavel te kunnen bouwen, om zo de kosten te drukken. Uitbreiding van de kavel is stedenbouwkundig niet mogelijk, stelt het college nu. Daarmee is ook deze versie van het project te kostbaar en risicovol.

Een andere optie die eerder dit jaar werd genoemd, was een volledige verhuizing naar het Suikerterrein. Maar ook dat is geen optie, stelt het college nu. Volgens het college ligt het Suikerterrein te ver van het centrum af, waardoor het muziekcentrum te weinig mensen trekt.

Grote Popzaal in Spoorkwartier

Na een nieuw onderzoek (een zogenaamde quickscan) kiest het gemeentebestuur nu voor twee kleinere projecten. Eerst komt er een nieuwe popzaal in het Spoorkwartier. Daarna wordt de huidige Oosterpoort gerenoveerd.

Deze nieuwe popzaal krijgt ruimte voor 3.200 bezoekers en richt zich op grotere popacts. Het college houdt vast aan deze locatie vanwege de bereikbaarheid vanaf het Hoofdstation en de goede aansluiting bij culturele evenementen. Tegelijk moet de komst van de popzaal een impuls geven aan het nieuwe woon- en werkgebied van het Spoorkwartier.

De gemeente begint met de bouw van de popzaal, die nu als werktitel ‘De Grote Popzaal’ heeft gekregen in plaats van ‘De Nieuwe Poort’. Dat moet eerst, om zo ruimte te creëren voor de renovatie van De Oosterpoort. Die blijft in gebruik voor klassieke concerten, theater en andere culturele activiteiten.

Renovatie Oosterpoort begint als popzaal klaar is

Als de Grote Popzaal klaar is, wordt De Oosterpoort gemoderniseerd. Volgens het college is dat nu de goedkoopste optie, onder meer omdat er al parkeergarages in de buurt zijn en er geen grond hoeft te worden aangekocht. De keuze voor renovatie lijkt opvallend. Ook het college erkent dat:

“In een eerder stadium leek een renovatiescenario van De Oosterpoort niet rendabel. Maar omdat we nu eerst De Grote Popzaal bouwen, wordt de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie van De Oosterpoort voor een groot deel ondervangen. Ook verplaatsen we de forse logistieke opgave die grote popartiesten vaak met zich meebrengen nu naar het Spoorkwartier, waar dat beter past.”

Nog voor de zomer beslissen

Het college wil dat de gemeenteraad nog voor de zomer een besluit neemt over de locaties. Als het eerste geld voor de plannen is verdeeld, hoopt het college komend najaar met een planning te komen.