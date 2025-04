“Al jaren zeggen we dat een Nieuwe Oosterpoort te groot en te ambitieus is”

Foto: Niels Knelis

Het voorstel om de huidige Oosterpoort te renoveren en een nieuwe popzaal te bouwen bij het Hoofdstation kan op begrip rekenen vanuit de Groningse gemeenteraad. De fractie van de PvdA noemt de optie ‘second best’.

In de stad wordt er al jaren gesteggeld over een nieuw cultuurcentrum. De huidige Oosterpoort is te klein en is afgeschreven. De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar een Nieuwe Oosterpoort achter het Hoofdstation. Het gebouw zou een popzaal moeten krijgen, een zaal voor klassieke muziek en twee kleinere zalen. Maar daarvan heeft het college dinsdag laten weten dat dit stedenbouwkundig en financieel niet haalbaar is: het wordt te duur. Het gemeentebestuur heeft daarom de knoop doorgehakt en kiest voor een andere optie: in het Spoorkwartier komt alleen een grote popzaal. De andere zalen blijven op de huidige plek, in een gerenoveerde Oosterpoort.

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Al jaren zeggen we dat het te groot, te ambitieus en te duur is”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is altijd tegen de plannen geweest om een Nieuwe Poort te bouwen. Raadslid Hans Moerkerk: “Cultureel Groningen verdient goede gebouwen. Hierin willen wij ook investeren. Maar we geven al jaren aan dat het plan Nieuwe Oosterpoort te groot, te ambitieus, te duur en te risicovol is. Herhaaldelijk hebben we moties ingediend om óók te kijken naar alternatieven om tunnelvisie te voorkomen. Nu is het gelukkig zover, weliswaar na meerdere miljoenen te hebben uitgeven aan maar één denkrichting, dat de kaarten weer open op tafel liggen.”

“We wachten de plannen af”

Moerkerk vertelt verder: “De huidige Oosterpoort wordt niet gesloopt, maar gerenoveerd, en daar zijn we blij om. Verder wachten we de concrete plannen voor de Grote Popzaal af. Of we deze plannen steunen hangt af van de inhoud en investering. We zullen kritisch blijven gezien de grote opgaven waar de gemeente Groningen voor staat maar we gunnen Groningen wel een goede zaal voor mooie popconcerten. Hopelijk gaat dit lukken.”

Joren van Veen (PvdA): “Mijn fractie was voorstander om alles op één plek te bouwen”

De fractie van de PvdA was voorstander van het realiseren van een Nieuwe Poort. Joren van Veen: “Het is jammer dat het nieuwe gebouw niet volledig, in zijn geheel, bij het Hoofdstation kan komen. Mijn fractie was voorstander om alles op één plek te bouwen. Dat hebben we ook altijd gezegd. Maar wat we ook gezegd hebben is dat als het te duur zou worden, of als het niet inpasbaar zou zijn, we dan ook realistisch moeten zijn. Dus dat het college nu met dit voorstel komt, dat is een goede second best.”

“Hiermee investeren we flink in de cultuursector”

Van Veen: “Het oorspronkelijke plan was ook niet om zomaar een gebouw neer te zetten. Het zou een groot gebouw worden met meerdere zalen op een ingewikkelde plek. De ruimte bij het Hoofdstation is beperkt. Het gaat ook niet alleen om een gebouw, maar je wilt ook dat vrachtwagens, die er moeten laden en lossen, er goed kunnen komen. Het college heeft nu laten weten dat dit te ingewikkeld wordt. Toch zijn we blij dat de grote popzaal wel op deze plek komt. Dat je uit de trein stapt, naar het plein loopt en daar een prachtige popzaal ziet staan waar je prachtige concerten kunt bezoeken. Dat biedt volgens ons veel kansen. En vergeet niet dat we hiermee flink gaan investeren in de cultuursector. De huidige Oosterpoort wordt gerenoveerd en er komt een nieuw gebouw bij. Daarmee lossen we de capaciteitsproblemen op de huidige plek op.”

Jalt de Haan (CDA): “Popzaal bij het Hoofdstation zorgt voor levendigheid”

Het CDA is blij verrast met het voorstel van het college. Jalt de Haan: “Wat er nu wordt gepresenteerd, dat hebben wij in februari voorgesteld. Wij denken ook dat dit de beste keuze is. Een popzaal bij het Hoofdstation gaat er voor zorgen dat het een levendig gebied wordt, waar dag en nacht bedrijvigheid is. Daarnaast biedt deze optie de mogelijkheid om ook met andere grote projecten, zoals een nieuw sportcentrum op Kardinge, aan de slag te gaan. Als gemeente moeten we financieel scherp aan de wind gaan zeilen. Er liggen forse uitdagingen. Wij schrokken ook van de kosten van een Nieuwe Poort. Dus om voor twee locaties te gaan, dat is volgens onze fractie een wijze zet.”

“Financiële plaatje niet rond”

Toch betekent het niet volledig groen licht: “We hebben nog wel wat vraagtekens. Nog niet alle informatie is beschikbaar en ook het precieze financiële plaatje is niet rond. Daar gaat het college nu mee aan de slag. Maar op dit moment denken wij dat dit het meest realistische scenario is.” De fractie van Student & Stad opperde om het nieuwe cultuurcentrum op het Suikerunieterrein te plaatsen. De Haan: “Wij denken dat het Hoofdstation zich er meer voor leent. Wat ik al zei, je wilt er levendig gebied van maken met een paar mooie bedrijven. Zodat het na 18.00 uur er niet stil wordt. Een popzaal past in de gebiedsontwikkeling van het Hoofdstation. Mensen kunnen van tevoren een hapje eten in de binnenstad of kunnen het combineren met een bezoek aan het Groninger Museum.”

“Dit getuigt van enig financieel realisme”

Volgens De Haan verdient het college ook een compliment: “Ze hebben in februari goed geluisterd naar de inbreng van de raad. Dit voorstel getuigt van enig financieel realisme. En dat is fijn omdat we dit college daar niet altijd op kunnen betrappen.”

In juni wordt er verder gesproken over de plannen tijdens de behandeling van de voorjaarsbegroting. Dan zal ook alle ontbrekende informatie beschikbaar zijn.