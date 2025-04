Afscheid van vertrokken gedeputeerden in Euroborg

Foto: Bert Nederveen, wethouder bij Gemeente Westerkwartier, via LinkedIn

In de Euroborg werd donderdagmiddag afscheid genomen van vier gedeputeerden van de provincie Groningen. Zij keerden, na de val van de oude coalitie in september, niet terug in het nieuwe provinciebestuur.

Bram Schmaal, Henk Emmens, Johan Hamster en Tjeerd van Dekken namen in het stadion officieel afscheid. Na een toespraak kregen de vertrokken gedeputeerden een tegel van Provinciale Staten en een exemplaar van een nieuw geschiedenisboek over het Gronings bestuur, uitgereikt door commissaris van de Koning René Paas.

Tijdens het afscheid werd stilgestaan bij de inzet van de gedeputeerden. Zij waren betrokken bij belangrijke dossiers, zoals de Omgevingsvisie, het landbouwbeleid, Groningen Airport Eelde, de energietransitie en Ring Zuid.

De werkperiode van de gestopte gedeputeerden was korter dan gehoopt. De vorige coalitie (BBB, Groninger Belang, ChristenUnie en PvdA) viel eind september vorig jaar na een conflict over de ontwikkeling van een windmolenpark bij de Eemshaven. In de maanden daarna werd duidelijk dat nieuwe partijen nodig waren om een stabiel bestuur te vormen. Daarom werden Groninger Belang en de ChristenUnie ingeruild voor de VVD en GroenLinks.

Op Susan Top na is het hele college vervangen na de coalitiebreuk. Gedeputeerden Tjeerd van Dekken (PvdA) en Henk Emmens (BBB) kondigden zelf hun vertrek aan. De partijen van gedeputeerden Johan Hamster (ChristenUnie) en Bram Schmaal (Groninger Belang) zitten niet meer in de coalitie en hebben daardoor ruim baan moeten maken.