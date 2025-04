Afrit Groningen-Zuid gaat komend weekend dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Vanaf vrijdag 2 mei 20.00 uur tot maandagochtend 5 mei 06.00 uur is afrit 39 Groningen-Zuid afgesloten voor verkeer vanuit Assen. Zaterdag overdag — tussen 07.00 en 17.00 uur — kan ook verkeer vanaf het Julianaplein de afrit niet gebruiken. Tegelijkertijd is de Van Ketwich Verschuurlaan onder de A28 in westelijke richting dicht.

De afsluitingen maken deel uit van de afrondende werkzaamheden in project Aanpak Ring Zuid. Op het programma staan onder meer het verleggen van kabels en leidingen, het bijwerken van de verlichting en het verwijderen van graffiti.

De hinder door deze werkzaamheden is tijdelijk, maar kan voor omrijders flink wat extra kilometers betekenen. Zo kunnen automobilisten richting het Martini Ziekenhuis het beste doorrijden naar het Julianaplein en hun route vervolgen via afrit 36a Groningen-Corpus. Naar de Wijert of Helpman? Dan is afrit 40 Groningen-Centrum het slimst. Daar kun je keren bij de ovonde aan de Brailleweg.

Wie zaterdag van de Wijert naar Corpus den Hoorn wil, kan niet onder de A28 door via de Van Ketwich Verschuurlaan. De tegengestelde rijrichting blijft wel open. Als alternatief raadt Groningen Bereikbaar aan de Van Iddekingeweg te gebruiken.

Meer informatie over de afsluitingen is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar en te zien op de onderstaande kaart.