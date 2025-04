Aantal jongeren in de bijstand groeit

foto: André Huitenga

Het aantal jongeren tot 29 jaar, dat in de bijstand zitten groeit fors. Dat schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

Het aantal nam met zo’n 25 % toe tot 1743. Dat is overigens een landelijke trend. Het gaat om HBO, WO en MBO studenten maar ook statushouders zijn vertegenwoordigd. Ook mensen die vroeger gebruik maakten van de participatiewet maar nu in de bijstand zitten groeit. Het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Groningen nam in de afgelopen jaren juist sterker af af dan landelijk. De gemeente wil het tij te keren en gaat werken aan een plan.

De gemeente komt op dit moment geen geld tekort op de bijstandsuitkeringen.