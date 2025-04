Aangenaam en zonnig weer tijdens Koningsdag, kwik blijft ook daarna geleidelijk stijgen

Foto: Joris van Tweel

Groningen kan de komende dagen rekenen op zonnig, droog en steeds warmer weer. Koningsdag verloopt prettig en ook begin volgende week blijft het lenteachtig.

Vrijdagavond blijft het helder en droog. In de nacht koelt het af tot 3 tot 6 graden. De ochtend van Koningsdag begint zonnig. In de middag ontstaan wel een paar stapelwolken. Het blijft droog met 16 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostenwind.

Zondag is het opnieuw zonnig met 16 tot 17 graden. Maandag wordt nog iets het warmer (17 tot 19 graden) en op dinsdag kan het kwik, nog steeds met veel zon, nog een graad klimmen. In de nachten is het frisser, met 5 tot 7 graden.

De rest van de week blijft het overwegend droog en zonnig en de temperatuur loopt mogelijk verder op. Maxima bij ons in het noorden komen eind volgende week uit op zo’n 24 graden. In het zuiden van Nederland kan de thermometer zelfs 27 graden gaan aantikken.