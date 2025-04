Aangekondigd stinkprotest XR met boterzuur in binnenstad blijkt 1 april-grap

Het aangekondigde protest van Extinction Rebellion, XR, om zaterdag in Groningen in kledingwinkels boterzuur te verspreiden is een 1 april-grap. Dat is donderdag duidelijk geworden. Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) had een verbod afgevaardigd op het verspreiden van boterzuur.

De actie werd op 1 april bekendgemaakt in een persbericht die verstuurd werd aan gemeenten en media. “Op zaterdag 12 april zal in meerdere kledingwinkels in Groningen een onaangename geur te ruiken zijn”, liet een woordvoerder van XR toen weten. “Klimaatactivisten van XR Fashion Action demonstreren dan tegen de fastfashionindustrie, die verantwoordelijk is voor mensenrechtenschendingen over de hele wereld, inclusief in de winkels.” In totaal zou de actie gehouden worden in 29 verschillende steden.

Ode aux Rats

XR noemde de actie ‘Ode aux Rats’. “Al tientallen jaren wordt er onderzoek gedaan naar hoe geuren effect hebben op het winkelend publiek. Het bekendste voorbeeld daarvan is de supermarkt waar de geur van vers gebakken brood bij de ingang te ruiken is. In kledingzaken worden verschillende parfums ingezet om ons koopgedrag te manipuleren, waardoor de klant gebruikt wordt als een soort laboratoriumrat. Bij ‘Ode aux Rats’ gebeurt precies hetzelfde, maar dan om te zorgen dat mensen mínder kopen, in plaats van meer. De ratten nemen het experiment over.”

Mensen onwel in Naaldwijk

De actie is niet nieuw. Eerder werden stinkprotesten gehouden in Frankrijk. En op 31 januari was het raak in Naaldwijk. Door het gebruik van boterzuur raakten daar mensen onwel, waardoor hulpdiensten grootschalig ingezet werden. Een vergelijkbaar protest zou zaterdag in diverse steden gehouden worden, waaronder in Groningen. Behalve de pers werd ook de gemeente op 1 april geïnformeerd.

“Dit zijn situaties waar je geen grappen over maakt”

Gemeentewoordvoerder Peter Steinfort: “Als een dergelijke aankondiging binnenkomt, dan moeten we dit als gemeente serieus nemen. Ook gezien de negatieve ervaringen met boterzuur in Naaldwijk. We hebben ons de afgelopen dagen laten adviseren door de GGD en de Veiligheidsregio Groningen. Aan de voorkant hebben we passende maatregelen genomen. Zo hebben we winkels via de Groningen City Club geïnformeerd over de aangekondigde demonstratie. Daarnaast heeft burgemeester Van ’t Veld (CDA) een verbod uitgevaardigd op het verspreiden van boterzuur. Dat het om een 1 april-grap ging was ons tot vandaag niet bekend. Dit zijn situaties waar je geen grappen over maakt.”

Nijmegen en Gouda

Ook in andere gemeenten zorgde de aangekondigde actie voor onrust. Zo maakte burgemeester Hubert Bruls (CDA) van de gemeente Nijmegen bekend dat er een verbod gold op het verspreiden van boterzuur. In Gouda werd ondernemers geadviseerd om een actief deurbeleid toe te passen. Ook werden er in deze gemeente diverse andere maatregelen genomen, waar burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) niet over uit wilde wijden.