Bankjes en netten weg bij basketbalveld Noorderplantsoen: ‘Herhaaldelijke strafexercities tegen gebruikers’

Jarenlang is er zonder noemenswaardige problemen gebruikgemaakt van het basketbalveld in het Noorderplantsoen. Maar naar aanleiding van recente klachten over (geluids)overlast werden de netten van de baskets en enkele bankjes rondom het veld verwijderd. Een aanzienlijk deel van de gemeenteraad begrijpt niet waarom en al helemaal niet zonder overleg met de gebruikers.



De raadsfracties van VVD, D66, GroenLinks, de Stadspartij 100% voor Groningen en Student & Stad vragen zich af waarom er nu is ingegrepen, terwijl het veld jarenlang probleemloos is gebruikt. Niet helemaal waar, want in 2023 werden de baskets al eens helemaal weggelaten nadat ze werden verwijderd voor Noorderzon. Dat deed de gemeente ook destijds vanwege vermeende geluidsoverlast. Ook toen waren gebruikers verontwaardigd, maar na een gesprek met omwonenden besloot de gemeente de baskets alsnog terug te plaatsen.

De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat de netten zijn teruggeplaatst en dat er gesprekken zijn gevoerd tussen omwonenden en gebruikers om de overlast te beperken. Maar de bankjes keren voorlopig niet terug. De reden voor het weghalen van de bankjes en netten is volgens de gemeente opnieuw de geluidsoverlast en overlast bij bankjes in de avonduren.

‘Strafexercities’

De partijen willen komende woensdag (tijdens het Politieke Vragenuur) opheldering van het college over de situatie. De fracties zijn bang dat de basketballers, door acties als deze, worden weggepest uit het Noorderplantsoen.

“Dit soort acties worden door basketballers en sympathiserende inwoners ervaren als pogingen van de gemeente om basketballers op dit veldje weg te pesten”, stelt Jim Lo a Njoe, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad: “De openbare ruimte moet juist benut worden om Stadjers, studenten en anderen te laten genieten van het Noorderplantsoen. Passief dan wel sportief.”

Samen met gebruikers verbazen de partijen zich over ‘herhaaldelijke strafexercities’ die de gemeente lijkt te ondernemen richting de basketballers. Lo a Njoe vervolgt: “De gemeente lijkt zich met haar acties herhaaldelijk aan de zijde van de klagers op te stellen tégen de basketballers en ook nog eens op een onsportieve manier: zonder overleg en door zaken niet terug te plaatsen. Dit in plaats van te zoeken naar een goede balans tussen bezoekers en omwonenden. Zo zouden we niet om moeten gaan met onze inwoners.”