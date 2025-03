Zwak noorderlicht laat zich zien aan noordelijke hemel

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Er was zaterdagavond wat geduld voor nodig, maar met een fotocamera kon het noorderlicht bewonderd worden aan de noordelijke hemel.

Het Met Office, het nationale weerkundige instituut van het Verenigd Koninkrijk, kwam zaterdagmiddag met het bericht dat hoogstwaarschijnlijk het noorderlicht in de avonduren zichtbaar zou zijn. Met name inwoners in het gebied op de lijn IJsland – Noorwegen en de punt van Schotland zouden het fenomeen goed moeten kunnen zien. Maar het was ook zichtbaar in Groningen. “Met behulp van een fotocamera, met een wat langere sluitertijd, is het te zien”, vertelt fotograaf Gijs Bouman van Beeman Productions. “En zojuist was er korte tijd een paarse gloed met het blote oog te zien.”

Het noorderlicht was zichtbaar als gevolg van de effecten van een coronaal gat. Deze coronale gaten zijn gebieden in de corona van de zon die lage niveaus van ultraviolette en röntgenstraling uitzenden in vergelijking met hun omgeving. In combinatie met een gunstige Bz-waarde, waarbij de windrichting sterk zuidelijk was, zorgde dit voor het noorderlicht in onze contreien. Het noorderlicht liet zich vorig jaar ook met enige regelmaat zien. De verwachting is dat dit de komende maanden ook zo zal zijn vanwege een zonnemaximum aanstaande zomer. Daarna zal het noorderlicht in hevigheid af gaan nemen.

Iets wat van het noorderlicht te zien vanavond boven #Ameland. pic.twitter.com/6scmbdlzr7 — Jan.Boelens. (@Janboelens43) March 8, 2025