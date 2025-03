Zonnebloemen voor bezoekers Stad op Van Goghs geboortedag

Komende zondag delen het Groninger Museum en lokale ondernemers zonnebloemen uit in de stad. De actie markeert de geboortedag van Vincent van Gogh, die op 30 maart in 1853 werd geboren.

Bezoekers van het museum en winkelend publiek kunnen vanaf 13.00 uur een gratis zonnebloem ontvangen bij het museum en bij enkele winkels in de binnenstad, waaronder Artishock in de Zwanestraat, boekhandel Godert Walter in de Oude Ebbingestraat en schoenenboetiek Mary Jane in de Oosterstraat. De winkels doen mee met de actie vanuit Lutje Lokaal, een samenwerkingsverband van kleine ondernemers in de Groninger binnenstad.

Op dit moment is in het Groninger Museum de tentoonstelling Hoe Van Gogh naar Groningen kwam te zien. Hier zijn werken van Vincent van Gogh, Jan Toorop, Henri de Toulouse-Lautrec en Johan Thorn Prikker te bewonderen. De expositie laat zien hoe moderne kunst eind 19e eeuw zijn weg naar het noorden vond. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 5 mei 2025.