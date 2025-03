‘Zondag zonnige perioden, komende dagen voorjaarsweer’

Foto: Joris van Tweel

In de aanstaande werkweek klopt het voorjaar op de deur. De zon krijgt flink wat ruimte en de temperatuur zit in de lift omhoog.

Zondag is eerst nog kans op mist en bewolking. Aan het eind van de ochtend of in het begin van de middag breekt de zon door. Bij een zwakke wind uit westelijke richting wordt het 8 of 9 graden. In de avond kan er wat bewolking ontstaan, maar het blijft droog. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt en ligt de minimumtemperatuur rond de -1 of -2 graden.

Op maandag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt 8 of 9 graden. Op dinsdag verandert er weinig. Wel is er dan wat meer bewolking. Het wordt 9 of 10 graden. Op woensdag kan het bij volop zon al 11 of 12 graden worden.