“Zondag veel zon, na het weekend gaat het roer om met kans op natte sneeuw”

Na een aantal dagen van aangenaam voorjaarsweer gaat na het weekend het roer om. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen zelfs kans op een vlok natte sneeuw.

“Zondag is er veel zon en wordt het 17 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind uit het oosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur tot dichtbij het vriespunt en gaat het aan de grond op uitgebreide schaal vriezen.

Na het weekend gaat het roer om. Het hogedrukgebied boven Midden-Europa, dat verantwoordelijk is voor het warme lenteweer, verdwijnt van de weerkaart. Daarvoor in de plaats komt een ander bolwerk dat tussen IJsland en Noorwegen komt te liggen. Het zorgt er voor dat de temperatuur bij ons een vrije val maakt.”

“Maandag wordt het met geregeld zon al een stuk minder warm bij 12 graden. Dinsdag en woensdag komen we niet verder dan een schamele 7 of 8 graden. Verder neemt de kans op een bui toe waarbij zelfs een vlok natte sneeuw niet ondenkbaar is. In de nachten neemt de kans op wat lichte vorst weer toe.”

